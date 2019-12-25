В МЧС Ленобласти предупредили о повышенной пожароопасности

В Ведомстве предупредили об угрозе лесных пожаров.

В ближайшие несколько дней в Подпорожском районе Ленобласти сохраняется высокая пожароопасность. Как сообщили 21 июня в пресс-службе ГУ МЧС, основываясь на данных ФГБУ "Северо-Западное УГМС" с 22 по 24 июня сохраняется местами 4 класс пожароопасности, на остальной территории – 3 класс.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой сотрудники МЧС напоминают, что из-за этого повышается вероятность природных пожаров, в том числе связанных с палами травы. В ведомстве отметили, что с учетом погодной обстановки лучше воздержаться от использования огня и разведения костров, походов в лес и на водные объекты.

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: Piter.tv