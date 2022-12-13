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МЧС: в пожаре на Пулковском шоссе погибли 2 человека
Сегодня, 13:12
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МЧС: в пожаре на Пулковском шоссе погибли 2 человека

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В ходе пожара на территории производственного здания в Пушкинском районе еверной столицы погибли 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что возгорание случилось в котельной по адресу: Пулковское шоссе, дом № 104 . Там впыхнула обстановка на площади 420 кв.м.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 9:16. С огнём боролись 32 спасателя на 7-ми единицах спецтехники, им удалось локализовать возгорание в 11:06. 

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, происшествия, пушкинский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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