МЧС: в пожаре на Пулковском шоссе погибли 2 человека

В ходе пожара на территории производственного здания в Пушкинском районе еверной столицы погибли 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что возгорание случилось в котельной по адресу: Пулковское шоссе, дом № 104 . Там впыхнула обстановка на площади 420 кв.м.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 9:16. С огнём боролись 32 спасателя на 7-ми единицах спецтехники, им удалось локализовать возгорание в 11:06.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу.

Фото: Piter.TV