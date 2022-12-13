Спасатели локализовали крупное возгорание в котельной на Пулковском шоссе

Огонь охватил 420 кв.м. в производственном здании.

В четверг, 5 января, на Пулковском шоссе произошёл пожар в производственном здании. На данный момент возгорание в котельной на площади 420 кв.м. локализовано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 9:16. Огонь полыхал на территории 2-3-этажного здания общей площадью 540 кв.м. В 10:14 возгоранию присвоили дополнительный ранг 1 БИС, однако в 11:06 он был снят.

В ликвидации огня принимали участие 32 пожарных и 7 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в пожаре пострадали мужчина и женщина на канале Грибоедова.

Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу