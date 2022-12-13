В пожаре пострадали мужчина и женщина на канале Грибоедова

Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса.

В ночь на 4 января в Петербурге загорелась квартира на набережной канала Грибоедова. В пожаре пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Ночью загорелась трехкомнатная квартира, огонь полыхал на площади 16 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса. На месте работали десять спасателей.

Напомним, что в Колпино горело бесхозное здание. В 19:48 возгорание ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.tv

