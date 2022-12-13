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В Колпино горело бесхозное здание
Сегодня, 20:08
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В Колпино горело бесхозное здание

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В 19:48 возгорание ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

В Колпинском районе  накануне, 2 января, произошел пожар. На Вознесенском шоссе напротив дома № 2, корпус 4, вспыхнула бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В 19:10 поступила информация о пожаре на пульт диспетчера. Огонь уничтожил постройку площадью 25 "квадратов". 

В 19:48 возгорание ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

С огнем боролись 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: на Чкаловском проспекте сгорел Volvo.

Фото: Piter.tv

Теги: вознесенское шоссе, колпино, мчс, пожар в колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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