В итоге поезд пришел на полчаса позже запланированного времени.

Поезд из Великих Лук в Петербург задержался из-за аварии на переезде в Гатчинском районе Ленинградской области. О ЧП в ночь на 15 августа сообщили в пресс-службе Октябрьских железных дорог (ОЖД).

Так, из-за столкновение легковушки и товарного поезда на железнодорожном переезде перегона Чаща – Новинка изменилось время прибытия поезда из Великих Лук в Петербург. Авария произошла в четвертом часу ночи – автомобиль Lada выехал на пути при исправно работающем светофоре. Грузовой поезд экстренно затормозил, однако аварии избежать не удалось.

Информации о пострадавших не поступало. Из-за инцидента поезд № 678 из Великих Лук в Петербург вынужденно задержался на час, однако прибыл в Северную столицу на полчаса позже запланированного времени.

Ранее в пресс-службе ОЖД отреагировали на происшествие на Московском вокзале, когда дети упали с платформы на рельсы.

Фото: Piter.tv