ОЖД о падении детей на рельсы на Московском вокзале: "Установка ограждений в месте происшествия противоречит нормативам безопасности"

Оградить часть платформ на вокзале, рассказали в ОЖД, не представляется возможным. В случившемся виноваты только родители, не уследившие за малышами.

Днем 26 июля у многодетной петербургской семьи сорвалась поездка в Анапу: во время ожидания поезда двухлетняя девочка покатила коляску с младшим братом по платформе на Московском вокзале и оказалась у самого края. Остановить коляску девочка уже не смогла – малышовый транспорт поехал прямо в "пропасть" и утащил за собой ребенка. И коляска с грудничком, и девочка упали на рельсы, происшествие закончилось госпитализацией детей.

Piter.TV узнал в пресс-службе Октябрьской железной дороги, почему на этом участке платформы не оказалось ограждений и как сотрудники вокзалов оберегают от подобных возможных падений незрячих пассажиров.

Как рассказали в ОЖД, местом происшествия, попавшим на видеозапись, оказалась распределительная площадка при выходе из светового зала Московского вокзала на четвертую и пятую платформы. Видимый тупик, в который упираются рельсы, и установленный с краю платформы банкомат наводят на мысль о том, что участок, где упали дети, мог бы быть огорожен. Однако на деле отсутствие здесь ограждений диктуется нормативами по безопасности движения и ГОСТам:

Установка ограждения на платформах на вокзалах не представляется возможной по причине того, что ограждения будут препятствовать посадке пассажиров в поезд, а также представлять опасность для движения подвижного состава. Ограждения на пассажирских платформах монтируются только в случае прилегания одной из сторон платформы к полосе отвода без железнодорожного полотна. пресс-служба ОЖД

Напрашивается очевидный вывод: в случившемся с детьми виноваты только не уследившие за ними родители. Но как на вокзалах следят за безопасностью взрослых незрячих пассажиров, за которых никто не несет ответственности?

По словам сотрудника пресс-службы, работники железнодорожного транспорта "реализовывают необходимые мероприятия для обеспечения безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, в том числе и с особенностями зрения". Одно из таких мероприятий – нанесение тактильной напольной разметки. Кроме того, незрячий пассажир может бесплатно оформить заявку на услугу сопровождения на вокзалах в Центре содействия мобильности "РЖД". Несет ли компания ответственность за случаи падения незрячих пассажиров на рельсы, в пресс-службе ОЖД не ответили. Также компания не рассказала Piter.TV, следят ли сотрудники вокзалов за безопасностью пассажиров на платформах и как предотвращают подобные несчастные случаи.

В ответе на запрос Piter.TV сотрудник пресс-службы только призвал наших читателей соблюдать правила безопасности "при нахождении на объектах железнодорожного транспорта".

Критически важно, чтобы родители внимательно следили за своими детьми, держали их за руку, не позволяли играть на платформах и других объектах железнодорожной инфраструктуры. пресс-служба ОЖД

Видео: Piter.TV