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Стали известны причины инцидента на заправке на Колтушском шоссе
Сегодня, 9:51
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nadezhda_sib

Стали известны причины инцидента на заправке на Колтушском шоссе

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Накануне,17-го июня, мужчина загорелся на автозаправочной станции.

У мужчины, который ранее облился бензином и поджег, около двух месяцев назад диагностировали тяжелое заболевание. Об этом 18-го июня сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

В понедельник, 17-го июня, Piter.TV рассказал о том, что мужчина оказался охвачен огнем. Его пришлось тушить сотрудникам АЗС и водителям, которые оказались на заправке. Он был госпитализирован во всеволожскую больницу с серьезными ожогами.

Пострадавшим оказался 61-летний предприниматель. Он руководит фирмой, которая специализируется на производстве металлической мебели различного назначения. Ранее у него было диагностировано серьезное заболевание. Мужчина работал с психологом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник устроил одиночный пикет против пропаганды в школе

Фото: pixabay.com

 

Теги: колтушское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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