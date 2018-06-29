Стали известны причины инцидента на заправке на Колтушском шоссе

Накануне,17-го июня, мужчина загорелся на автозаправочной станции.

У мужчины, который ранее облился бензином и поджег, около двух месяцев назад диагностировали тяжелое заболевание. Об этом 18-го июня сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 17-го июня, Piter.TV рассказал о том, что мужчина оказался охвачен огнем. Его пришлось тушить сотрудникам АЗС и водителям, которые оказались на заправке. Он был госпитализирован во всеволожскую больницу с серьезными ожогами.

Пострадавшим оказался 61-летний предприниматель. Он руководит фирмой, которая специализируется на производстве металлической мебели различного назначения. Ранее у него было диагностировано серьезное заболевание. Мужчина работал с психологом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник устроил одиночный пикет против пропаганды в школе.

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