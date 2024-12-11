На Колтушском шоссе столкнулись грузовик и легковушка

Предварительно, пострадавших нет.

Утром в понедельник, 3 февраля, на Колтушском шоссе, между населенными пунктами Янино и Колтуши, произошла авария с участием грузового и легкового автомобиля.

По информации, полученной от очевидцев, разместивших сообщения в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", столкновение произошло около 9 утра на повороте к спецстоянке, расположенной на данном участке дороги.

На кадрах с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили повреждения. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время детали происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что по факту смертельной аварии с автобусом на трассе "Нарва" возбудили уголовное дело.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"