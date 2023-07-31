На Колтушском шоссе уложили новый асфальт

На первый слой дорожники уложат ещё два яруса покрытия.

В Янино (Всеволожский район Ленобласти) продолжается расширение Колтушского шоссе. Дорожники уложили свежий асфальт на двух новых полосах, появившихся на участке от Голладской улицы в сторону КАДа.

На первый слой дорожники уложат ещё два яруса покрытия. Работы продолжатся в ближайшее время. Параллельно идёт монтаж освещения и тротуаров.

Жителей Колтушей, Воейково, Старой и Всеволожска предупредили о том, что в августе на повороте за Суорандой поменяется схема движения у "Старлайна": проезд пойдёт по временной дороге.

В Петербурге девять магистралей готовят к ремонту в августе.

Видео: Telegram/ Dorogi_lo