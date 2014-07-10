В Петербурге девять магистралей готовят ремонту в августе

Ремонтные работы начнут с 31 июля, основную часть из них – в августе.

В следующем месяце лета стартует ремонт девяти петербургских магистралей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 25 июля.

В число дорог, подлежащих ремонту, входят Суздальское шоссе (1,59 км), Новое шоссе, в частности, – Белоостров (3 км), улица Центральная (Белоостров, 2,1 км), Приморское шоссе и Петроградская набережная (1,52 км).

Кроме того, специалисты восстановят участки на улице Александра Матросова от Выборгской набережной до улицы Харченко (1,39 км), Лиговском проспекте – от Обводного канала до Витебского проспекта (около одного км), проспекте Ветеранов (около 4 км) и Дачном проспекте – от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов, (1,57 км).

Ремонтные работы начнут с 31 июля, основную часть из них – в августе.

Ранее на Piter.TV: в Невском районе Петербурга реконструируют Советский проспект.

Фото: пресс-служба Смольного