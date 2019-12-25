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Невский район Петербурга ожидает реконструкция Советского проспекта
Сегодня, 21:10
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Невский район Петербурга ожидает реконструкция Советского проспекта

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Изменения затронут участок от переулка Слепушкина до будущей Широтной магистрали.

В Невском районе Петербурга реконструируют Советский проспект. Об этом заявил Александр Беглов на совещании с членами городского правительства сегодня, 24 июля.

Изменения затронут участок от переулка Слепушкина до будущей Широтной магистрали – его расширят до четырех полос. Кроме того, зарезервируют территорию до перспективной трамвайной линии от станции "Рыбацкое" до Колпина. Проспект дополнят тротуаром и велодорожками.

В сообщении отмечается и постройка новой улицы в Петродворцовом районе – Усть-Славянке – от проспекта Буденного до ручья Стрелка. По ней пустят трамвайную линию. Длина участка составит 950 метров.

Ранее мы сообщали о том, что улицу Пестеля и Преображенскую площадь освещают более 60 современных фонарей.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: невский район, петродворцовый район, реконструкция дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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