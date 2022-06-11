  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Улицу Пестеля и Преображенскую площадь освещают более 60 современных фонарей
Вчера, 22:22
212
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Улицу Пестеля и Преображенскую площадь освещают более 60 современных фонарей

0 0

Светильники потребляют электричества в два раза меньше.

На улице Пестеля и Преображенской площади установили 66 новых светодиодных фонарей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в четверг, 20 июля.

С петровских времен петербургские фонари в историческом центре остаются не просто утилитарным функциональным оборудованием, а украшением города. Они дополняют архитектурный портрет Северной столицы, подчеркивают ее уникальные черты.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Светильники потребляют электричества в два раза меньше. Опоры остались прежними – стилизованными под исторические. 

Ранее мы сообщали о том, что на улице Академика Павлова завершилась реконструкция освещения.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: новое освещение петербург, улица пестеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии