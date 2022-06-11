Улицу Пестеля и Преображенскую площадь освещают более 60 современных фонарей

Светильники потребляют электричества в два раза меньше.

На улице Пестеля и Преображенской площади установили 66 новых светодиодных фонарей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в четверг, 20 июля.

С петровских времен петербургские фонари в историческом центре остаются не просто утилитарным функциональным оборудованием, а украшением города. Они дополняют архитектурный портрет Северной столицы, подчеркивают ее уникальные черты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Светильники потребляют электричества в два раза меньше. Опоры остались прежними – стилизованными под исторические.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Академика Павлова завершилась реконструкция освещения.

Фото: пресс-служба Смольного