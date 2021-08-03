На улице Академика Павлова завершилась реконструкция освещения

В Петроградском районе Петербурга на улице Академика Павлова завершены работы по реконструкции наружного освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

В частности, прошла модернизация светильников, опор и сети. Дорогу от Каменноостровского до Аптекарского проспектов освещают 53 светодиодных светильника, которые расположены на 40 опорах.

Район – один из первых городских объектов, где виден разный подход к устройству освещения и типу оборудования в зависимости от архитектуры. К примеру, вдоль Лопухинского сада до Академика Павлова, 10 установлены исторические чугунные фонари.

Ранее мы сообщали о том, что на Брестском бульваре завершена реконструкция наружного освещения.

Фото: Комитет по энергетике