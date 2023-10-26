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Залповая реконструкция освещения стартовала на Ириновском проспекте

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Установят 234 светодиодных светильника.

На Ириновском проспекте, который ограничен улицами Передовиков и Коммуны, началась залповая реконструкция наружного освещения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

На участке протяженностью 1,8 километра специалисты "Ленсвета" смонтируют 118 металлических фонарных опор, оснастив их светодиодными светильниками в количестве 234 штуки. Для измерения технических параметров на объекте установят три распределительных уличных шкафа. Длина линии составит более 10,2 километров. 

В настоящее время в Красногвардейском районе насчитывается свыше 21 тыс. светильников. В этом году заменят более 1,1 тыс. устаревших фонарей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на шоссе Революции завершилась реконструкция освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: ириновский проспект, реконструкция освещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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