Залповая реконструкция освещения стартовала на Ириновском проспекте

Установят 234 светодиодных светильника.

На Ириновском проспекте, который ограничен улицами Передовиков и Коммуны, началась залповая реконструкция наружного освещения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

На участке протяженностью 1,8 километра специалисты "Ленсвета" смонтируют 118 металлических фонарных опор, оснастив их светодиодными светильниками в количестве 234 штуки. Для измерения технических параметров на объекте установят три распределительных уличных шкафа. Длина линии составит более 10,2 километров.

В настоящее время в Красногвардейском районе насчитывается свыше 21 тыс. светильников. В этом году заменят более 1,1 тыс. устаревших фонарей.

Ранее мы рассказывали о том, что на шоссе Революции завершилась реконструкция освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга