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На шоссе Революции завершилась реконструкция освещения

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Работы прошли на участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков.

Обновлена система наружного освещения на шоссе Революции, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 19 ноября. 

Работы состоялись на участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков. В рамках проекта специалисты "Ленсвета" установили 118 новых металлических опор. На смену светильникам с натриевыми лампами мощностью 400 Вт пришли современные светодиодные фонари мощностью 250 Вт. Всего проложено 14,8 километров линий электроснабжения, из которых 6,2 километров – кабельные, а 8,6 километров – воздушные. 

На примыкающем участке шоссе Революции, от улицы Химиков до улицы Коммуны, также модернизировано освещение. 

После проведения комплексной реконструкции освещение участка соответствует современным стандартам и лаконично вписывается в облик мегаполиса. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на улице Зосимова в Кронштадте обновят освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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