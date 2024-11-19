На шоссе Революции завершилась реконструкция освещения

Работы прошли на участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков.

Обновлена система наружного освещения на шоссе Революции, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 19 ноября.

Работы состоялись на участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков. В рамках проекта специалисты "Ленсвета" установили 118 новых металлических опор. На смену светильникам с натриевыми лампами мощностью 400 Вт пришли современные светодиодные фонари мощностью 250 Вт. Всего проложено 14,8 километров линий электроснабжения, из которых 6,2 километров – кабельные, а 8,6 километров – воздушные.

На примыкающем участке шоссе Революции, от улицы Химиков до улицы Коммуны, также модернизировано освещение.

После проведения комплексной реконструкции освещение участка соответствует современным стандартам и лаконично вписывается в облик мегаполиса. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее на Piter.TV: на улице Зосимова в Кронштадте обновят освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга