На улице Зосимова в Кронштадте обновят освещение

Специалисты "Ленсвета" установят чугунные опоры, стилизованные под старину.

В Кронштадте на улице Зосимова обновят систему наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Вдоль проезжей части, которая соединяет улицы Восстания и Мартынова, специалисты "Ленсвета" установят чугунные опоры, стилизованные под старину. Фонари укомплектуют светодиодными матрицами.

Декоративные чугунные фонари создадут антураж, напоминающий об императорской эпохе, а опоры гармонично впишутся в архитектурный ландшафт и подчеркнут историческую ценность этой части города. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Работы планируют завершить уже в этом году.

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале у парка усадьбы Орловых-Денисовых появится освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга