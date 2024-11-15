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На улице Зосимова в Кронштадте обновят освещение

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Специалисты "Ленсвета" установят чугунные опоры, стилизованные под старину.

В Кронштадте на улице Зосимова обновят систему наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Вдоль проезжей части, которая соединяет улицы Восстания и Мартынова, специалисты "Ленсвета" установят чугунные опоры, стилизованные под старину. Фонари укомплектуют светодиодными матрицами.

Декоративные чугунные фонари создадут антураж, напоминающий об императорской эпохе, а опоры гармонично впишутся в архитектурный ландшафт и подчеркнут историческую ценность этой части города. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Работы планируют завершить уже в этом году. 

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале у парка усадьбы Орловых-Денисовых появится освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, улица зосимова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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