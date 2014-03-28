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В жилом квартале у парка усадьбы Орловых-Денисовых появится освещение

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На объекте установят 120 опор, смонтируют 157 светильников.

В жилом квартале у парка усадьбы Орловых-Денисовых в Приморском районе появится наружное освещение. Об этом 13 ноября рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Жилой массив проходит в границах четырех улиц: 2-й Никитинской, Репищева, Вербной и Главной. На объекте установят 120 опор, смонтируют 157 светильников и четыре светодиодных прожектора. Для передачи электроэнергии специалисты проложат более 3 километров кабельной линии. 

Ранее освещение в квартале отсутствовало. После завершения работ в конце 2025 года световые акценты получат пешеходные дорожки, подходы к социальным объектам, детские и спортивные площадки. 

Ранее на Piter.TV: на Политехнической улице началась реконструкция наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, приморский район, усадьба орловых-денисовых
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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