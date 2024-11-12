На Политехнической улице началась реконструкция наружного освещения

Специалисты ГБУ "Ленсвет" смонтируют новые металлические опоры и установят на них 174 светодиодных светильника.

На Политехнической улице, проходящей от площади Мужества до Тихорецкого проспекта, стартовала реконструкция системы наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Участок протяженностью 1,3 километра является границей между Выборгским и Калининским районами. Последняя реконструкция освещения на объекте проводилась в 1996 году, и за 28 лет светильники устарели и требуют обновления.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" смонтируют новые металлические опоры и установят на них 174 светодиодных светильника. Общая протяженность линии электроснабжения составит 3,8 километра.

Работы планируют завершить к лету следующего года.

Комплексная реконструкция наружного освещения повысит безопасность дорожного движения и обеспечит комфортное передвижение по пешеходным зонам в темное время суток, а также по-новому подчеркнет вечерний облик улицы. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале у Владимирского собора в Кронштадте началась реконструкция освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга