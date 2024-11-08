В квартале у Владимирского собора в Кронштадте началась реконструкция освещения

Работы завершат уже в этом году.

В квартале рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте стартовала реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 8 ноября.

Жилой массив проходит в границах проспекта Ленина, Посадской, Владимирской и Гражданской улиц. На внутридворовой территории установят 14 светильников на 14 металлических опорах.

Впервые освещение в квартале появилось 18 лет назад. До настоящего времени светильники крепились к воздушным проводам, протянутым от здания к зданию.

С новой системой освещения линии электроснабжения будут убраны под землю, что обеспечит качественное вечернее освещение и эстетичный дневной вид. А современное отечественное оборудование прослужит долгие годы и выдержит любые капризы природы. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Работы завершат уже в этом году.

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Сестрорецка появилось освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга