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В квартале у Владимирского собора в Кронштадте началась реконструкция освещения

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Работы завершат уже в этом году.

В квартале рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте стартовала реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 8 ноября. 

Жилой массив проходит в границах проспекта Ленина, Посадской, Владимирской и Гражданской улиц. На внутридворовой территории установят 14 светильников на 14 металлических опорах. 

Впервые освещение в квартале появилось 18 лет назад. До настоящего времени светильники крепились к воздушным проводам, протянутым от здания к зданию. 

С новой системой освещения линии электроснабжения будут убраны под землю, что обеспечит качественное вечернее освещение и эстетичный дневной вид. А современное отечественное оборудование прослужит долгие годы и выдержит любые капризы природы. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Работы завершат уже в этом году.

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Сестрорецка появилось освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: владимирский собор, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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