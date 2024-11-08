В квартале у Владимирского собора в Кронштадте началась реконструкция освещения

В квартале рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте стартовала реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 8 ноября.
Жилой массив проходит в границах проспекта Ленина, Посадской, Владимирской и Гражданской улиц. На внутридворовой территории установят 14 светильников на 14 металлических опорах.
Впервые освещение в квартале появилось 18 лет назад. До настоящего времени светильники крепились к воздушным проводам, протянутым от здания к зданию.
С новой системой освещения линии электроснабжения будут убраны под землю, что обеспечит качественное вечернее освещение и эстетичный дневной вид. А современное отечественное оборудование прослужит долгие годы и выдержит любые капризы природы.
Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
Работы завершат уже в этом году.
Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Сестрорецка появилось освещение.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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