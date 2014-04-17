В жилом квартале Сестрорецка появилось освещение

Было установлено 272 светильника на 176 опорах.

В жилом квартале Сестрорецка, который ограничен Приморским шоссе, 3-й Поперечной, Гагаринской и Ново-Гагаринской улицами, завершилось строительство наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 1 ноября.

Было установлено 272 светильника на 176 опорах и проложено более 7 километров кабельной линии. Особое внимание уделили детским и спортивной площадкам, площадке для игры в футбол, зеленой зоне квартала, местам для отдыха и пешеходным дорожкам.

Ранее на Piter.TV: в жилых массивах у "Приморской" обновили освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга