Здание первого Ленинградского телецентра на Петроградской стороне продадут

Здание, построенное в 1877 году, изымут из управления ФГУП "РТРС".

Государственная компания "ДОМ.РФ" продаст на торгах здание, в котором располагалось управление филиала "Российской телевизионной и радиовещательной сети", находящееся на улице Академика Павлова в Петроградском районе Петербурга. Об этом 10 июля пишет "Фонтанка".

Здание, построенное в 1877 году, изымут из управления ФГУП "РТРС", предприятие получит половину от вырученной суммы, четверть уйдет "Фонду развития территорий". Отметим, в июне 1938 года в нем заработал первый опытный Ленинградский телецентр, имевший одну студию.

Ранее мы рассказывали о том, что на аукцион выставлен фармацевтический завод, расположенный на территории индустриального парка "Конная Лахта" в Ольгино. Желающие принять участие в торгах должны подать заявку до 28 июля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)