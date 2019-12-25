В Петербурге задержали грабителей, которые похитили ювелирные изделия из квартиры на Колтушском шоссе

Сумма ущерба хозяйки составила 158 300 рублей.

Правоохранители Северной столицы провели задержание двух мужчин, ограбивших квартиру в доме №78 по Колтушскому шоссе. Как сообщила пресс-служба регионального главка ГУ МВД РФ, злоумышленники взломали замок и похитили ювелирные изделия на общую сумму 158 300 рублей.

Преступление произошло утром 11 октября. Жертвой грабителей стала 34-летняя женщина. Двоих подозреваемых 44 и 48 лет оперативно задержали с поличным у дома № 2 по Ржевской улице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что у криптовалютчика в Петербурге украли более 17 млн рублей.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти