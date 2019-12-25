У криптовалютчика в Петербурге украли более 17 млн рублей

Злоумышленники силой посадили мужчину в машину и похитили у него 47 тыс. рублей, мобильный телефон, наушники и ключи от квартиры. Позже из дома пострадавшего также украли крупную сумму.

В понедельник, 10 октября, в дежурную часть УМВД РФ по Калининскому району обратился 37-летний петербуржец, который сообщил, что 23 сентября на него напали у дома №15 по улице Ольги Форш. По словам пострадавшего, трое неизвестных применили физическую силу, посадили его в салон иномарки без номеров, и, угрожая расправой, потребовали указать сумму, которой он располагает на данный момент. Об этом стало известно Piter.TV.

Позже преступники переехали на находившуюся неподалёку стоянку, где удерживали заявителя до 0:30 ночи. За это время похитители избили его и украли 47 тыс. рублей, мобильный телефон Samsung, наушники Airpods и ключи от квартиры.

Дома держатель крипто валюты оказался примерно в 00:50. Из квартиры уже были украдены 4 кредитки разных банков, с которых списали средства, а также похищены 2 млн рублей и 6 тыс. евро из тумбочки. В общей сложности материальный ущерб мужчины составил 17,2 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV