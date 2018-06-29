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Мужчина поджег себя на Колтушском шоссе
Сегодня, 14:45
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nadezhda_sib

Мужчина поджег себя на Колтушском шоссе

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Его тушили сотрудники автозаправочной станции.

Мужчина облился бензином и поджег себя на заправке на Колтушском шоссе. Об этом 17-го июня сообщили в сообществе "Mash". 

Инцидент произошел 16-го июня. Сотрудники АЗС успели спасти мужчину и вызвали скорую помощь. Пациент находится в тяжелом состоянии с сильными ожогами. 

Позднее стало известно, что мужчина - 61-летний бывший военный, сейчас занимается бизнесом. Причина самосожжения пока неизвестна.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Екатеринбурге оперативно ликвидировали "город бесов"

Фото: pixabay.com

Теги: колтушское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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