В Екатеринбурге оперативно ликвидировали "город бесов"

Авторам таблички грозит штраф 10 тыс. рублей.

На въезде в Екатеринбург появилась табличка "Город бесов". Фотографии "нового названия города" появились утром 17 июня в социальных сетях.

Авторы идеи решили остаться неизвестными. Известно, что ГИБДД оперативно убрали табличку и заявили, что за самовольную установку знаков положен штраф. Для лиц, установивших надпись, предусмотрена административная ответственность. С них могут взыскать 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов". Это связано с серией акций против строительства храма в историческом сквере города. Ранее Piter.TV писал, что епархия Екатеринбурга отказалась возводить храм в сквере Драмтеатра.

Видео: e1.ru ; YouTube / Diana Malinovskaya