Епархия Екатеринбурга отказалась возводить храм в сквере Драмтеатра

Глава епархии заявил, что территория пропитана атмосферой лжи и обмана.

Екатеринбургская епархия отказалась строить храм Святой Екатерины на территории сквера около Драматического театра, сообщается на сайте епархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что для строительства найдут другое "достойное" место. Он заявил, что сквер в центре города все равно может " разбудить древнего демона гражданской междоусобицы", а само место находится в "атмосфере тотальной лжи и обмана". Именно поэтому епархия и решила найти другой участок.

После городского голосования, жителям было предложено прислать свои варианты размещения храма. Из тысячи вариантов в мэрии отобрали шесть наиболее подходящих. Однако альтернативные участки епархия назвала греховными, так как они не учитывают православные традиции строительства храмов.

Ранее новость о строительстве нового храма в центре города вызвала волну несанкционированных протестных акций. Горожане повалили забор, ограждающий место стройки. В результате протестов были задержаны более 100 участников, а 30 из них были арестованы на 15 суток.

Видео: YouTube / Diana Malinovskaya