Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со сылкой на заявлением главкого командующего Военно-морским флотом Николая Евменова. Днем 1 июня прошла торжественная церемония подписания акта передачи подводной лодки силам ВМФ РФ. Мероприятие состоялось в здании Главного адмиралтейства.
Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота
Николай Евменов, главком ВМФ России
Евменов напомнил, что передача "Князя Владимира" прошла в День Северного флота. В ближайшее время военные эксперты обозначат дату приема подлодки в состав флота.
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