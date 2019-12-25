Торжественный акт передачи подлодки ВМФ России состоялся в Главном адмиралтействе.

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со сылкой на заявлением главкого командующего Военно-морским флотом Николая Евменова. Днем 1 июня прошла торжественная церемония подписания акта передачи подводной лодки силам ВМФ РФ. Мероприятие состоялось в здании Главного адмиралтейства.

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Евменов напомнил, что передача "Князя Владимира" прошла в День Северного флота. В ближайшее время военные эксперты обозначат дату приема подлодки в состав флота.

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