В Петербурге около здания ФСО задержали пьяного "террориста"

Мужчина сообщил о бомбе по телефону

Утром 18 февраля оперативники наведались в здание Федеральной службы охраны, расположенное в Центральной районе Санкт-Петербурга. Причиной визита стал звонок неизвестного мужчины, сообщившего о нахождении в помещении взрывчатки.

По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по городу и области, в 04:20 утра в дежурной части раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце трубки не представился, но заявил, что заминировал здание ФСО на Звенигородской улице. Полицейские приехали с проверкой по указанному адресу, но ничего опасного в помещении и на прилегающей территории не нашли, кроме странного мужчины.

Неподалеку от места происшествия, слегка покачиваясь, стоял 38-летний человек в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что именно он решил "побаловаться" по телефону. Шутника задержали и доставили в отел полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге" Мужчине может грозить до 8 лет тюрьмы.

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