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На улице Володи Ярмака ночью сгорела квартира

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Жильцы дома рассказали свою версию случившегося.

Ночью 18 февраля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пожарные боролись с огнем, который вспыхнул в одной из квартир жилого дома.  Жильцы подозревают, что хозяйка сама виновата в случившемся.

Известно, что возгорание произошло в доме №8 на улице Володи Ярмака. По информации МЧС загорелась кухня и комната. Огнеборцы тушили пламя при помощи трех пожарных машин и двенадцати человек личного состава.

По предварительной версии, жилище загорелось из-за проблем с проводкой. Однако бывшие соседи пострадавших выдвинули свою версию случившегося. По их мнению, не исключено, что хозяйка сама подожгла квартиру, так как у нее наблюдались психические отклонения.  

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Байконурскую залило холодной водой.

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия

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