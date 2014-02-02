У пенсионерки вытащили кошелек со 180 тысяч рублей в магазине на Большевиков

Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Пенсионерка лишилась кошелька после посещения магазина на проспекте Большевиков. После просмотра записей с видеокамер полицейским удалось установить подозреваемых, узнал Piter.tv.

73-летняя потерпевшая сообщила, что кошелек пропал 30 августа. В нем находилось 180 тысяч рублей. Под подозрение попали две девушки 20-25 лет, которые находились в магазине около пенсионерки. Обе были одеты в спортивную одежду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.tv показал, как мужчина угрожал сотрудникам "Перекрестка" гранатой.

Видео: Piter.tv