У пенсионерки вытащили кошелек со 180 тысяч рублей в магазине на Большевиков

Пенсионерка лишилась кошелька после посещения магазина на проспекте Большевиков. После просмотра записей с видеокамер полицейским удалось установить подозреваемых, узнал Piter.tv.
73-летняя потерпевшая сообщила, что кошелек пропал 30 августа. В нем находилось 180 тысяч рублей. Под подозрение попали две девушки 20-25 лет, которые находились в магазине около пенсионерки. Обе были одеты в спортивную одежду.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее Piter.tv показал, как мужчина угрожал сотрудникам "Перекрестка" гранатой.
Видео: Piter.tv
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