Видео: мужчина угрожал сотрудникам "Перекрестка" гранатой

Хулиган успел скрыться.

Посетитель магазина на Прибрежной улице решил пронести через кассовый узел чистящие средства и не заплатить за них. Когда мужчину остановила охрана, он начал угрожать гранатой. Видео с инцидента оказалось в распоряжении Piter.tv.

Конфликт возник вечером 31 августа. На всякий случай из маркета эвакуировали посетители, их было 20 человек. Хулиган успел скрыться, оставив после себя гранату. Сотрудники Росгвардии определили, что это учебная граната РГД-5.

На мужчину составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что 94-летняя петербурженка отдала мошенникам 4,3 млн рублей.

Видео и фото: Piter.tv