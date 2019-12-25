94-летняя петербурженка отдала мошенникам 4,3 млн рублей

Ей сообщили, что её сын якобы стал виновником ДТП.

В Петербурге 94-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, днём 28 августа ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что сын пенсионерки стал виновником ДТП, в результате которого он пострадал. Для оказания медицинской помощи мужчине и для возмещения ущерба "пострадавшей" от пенсионерки потребовали 4,3 миллиона рублей.

К пенсионерке в этот же день прибыл неизвестный мужчина, которому она передала 4 300 000 рублей. Приметы неизвестного: на вид 30-35 лет, худой, рост 175-180 см, волосы темного цвета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv