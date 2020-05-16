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Появилось видео того, как сотрудник автосервиса в Петербурге сокрушил грабителей

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автосервис на улице Симонова в Петербурге пережил нападение. По данным полиции Петербурга, в ночь на 16 мая четверо неизвестных приехали в автосервис не за услугами – злоумышленники разбили стекло и похитили сейф. 

Администратор автосалона принял решение спровоцировать ДТП, врезавшись в машину преступников на отечественных "Жигулях". Момент аварии оказался в распоряжении Piter.tv.

Преступники получили травмы в результате аварии, но им удалось скрыться на автомобиле BMW.

В настоящее время злоумышленников ищут, ущерб устанавливается и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: видео происшествия, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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