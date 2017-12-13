Видео: Байконурскую залило холодной водой

В ночь на 18 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга случился прорыв трубы, в результате которого улица превратилась в реку. Как сообщают очевидцы, аварийные службы смогли остановить поток воды за час.
Известно, что в результате аварии на водопроводе "Водоканала Санкт-Петербурга" залило улицу Байконурскую. На кадрах, сделанных читателем канала Piter.tv видно, что вода затопила тротуар и проезжую часть на несколько десятков метров. Пользователи соцсетей иронизируют на тему того, что около дома появился новый каток.
Ликвидировать поломку смогли в эту же ночь. Жильцов не отключали от водоснабжения.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пушкине канализационный люк "залил каток" на тротуаре.
Видео: Piter.tv