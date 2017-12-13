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Видео: Байконурскую залило холодной водой

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Поломку получилось устранить без отключения жильцов ближайших домов от водоснабжения.

В ночь на 18 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга случился прорыв трубы, в результате которого улица превратилась в реку. Как сообщают очевидцы, аварийные службы смогли остановить поток воды за час.

Известно, что в результате аварии на водопроводе "Водоканала Санкт-Петербурга" залило улицу Байконурскую. На  кадрах, сделанных читателем канала Piter.tv видно, что вода затопила тротуар и проезжую часть на несколько десятков метров. Пользователи соцсетей иронизируют на тему того, что около дома появился новый каток. 

Ликвидировать поломку смогли в эту же ночь. Жильцов не отключали от водоснабжения.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пушкине канализационный люк "залил каток" на тротуаре.

Видео: Piter.tv

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Теги: затопило улицу , ноаости спб , происшествия , происшествия спб , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Происшествия

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