Из-за аварии на Растанной улице затруднено движение.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что на перекресток Лиговского и Расстанной затопило холодной водой. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Петербуржцы предположили, что холодное озеро образовалось из-за того, что на перекрестке Лиговского и Расстанной ведутся работы. Отметим, что на участке прокладывают коммуникации. Современная техника позволяет не перекапывать асфальт, а прокладывать трубы методом прокола.

Аварию уже устраняют аварийные бригады "Водоканала".

Ранее мы сообщали о том, что на КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику.

Фото:vk.com/spb_today