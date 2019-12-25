На КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику

По предварительной информации, есть пострадавший.

На севере КАД Петербурга днем 20-го июля произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, столкновение произошло у съезда на Парашютную улицу. В результате столкновения фура подмяла "Газон" (спецтехнику).

Водитель в очень тяжелом состоянии. сообщил водитель.

Отметим, что сейчас у съезда на Парашютную ведутся регулярные дорожные работы.

Ранее ГИБДД предупредила о неполадках при записи на прием через Госуслуги.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK