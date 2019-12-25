На КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику

На севере КАД Петербурга днем 20-го июля произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей происшествия, столкновение произошло у съезда на Парашютную улицу. В результате столкновения фура подмяла "Газон" (спецтехнику).
Водитель в очень тяжелом состоянии.
сообщил водитель.
Отметим, что сейчас у съезда на Парашютную ведутся регулярные дорожные работы.
Ранее ГИБДД предупредила о неполадках при записи на прием через Госуслуги.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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