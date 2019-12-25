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На КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику
Сегодня, 13:17
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nadezhda_sib

На КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику

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По предварительной информации, есть пострадавший.

На севере КАД Петербурга днем 20-го июля произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, столкновение произошло у съезда на Парашютную улицу. В результате столкновения фура подмяла "Газон" (спецтехнику). 

Водитель в очень тяжелом состоянии.

сообщил водитель. 

Отметим, что сейчас у съезда на Парашютную ведутся регулярные дорожные работы.

Ранее ГИБДД предупредила о неполадках при записи на прием через Госуслуги. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газон, дтп, камаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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