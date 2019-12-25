ГИБДД предупредила о неполадках при записи на прием через Госуслуги

На сервере МВД ведутся технические работы.

Петербургская автоинспекция предупредила горожан о неполадках при записи на прием через портал Госуслуги. Как сообщается в официальной группе ГИБДД "ВКонтакте" 20 июля, на сервере МВД России ведутся технические работы, время их окончания пока неизвестно.

Из-за работ пользователям стало сложнее записаться на регистрацию транспортного средства или обмен и выдачу водительских удостоверений. В ГИБДД предложили повторить попытку запроса через некоторое время и при выдаче сообщения об уже оформленной записи на получение услуги позвонить в конкретное подразделение. Там могут уточнить, на какой именно день и время назначена запись. Кроме того, можно лично прийти в нужное подразделение и получить услугу или запись на нее в удобное время, сославшись на технические проблемы на сайте.

Ранее мы рассказывали, что в России автодилеры начали выдавать номера в салоне.

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