В России автодилеры начали выдавать номера в салоне

Стоимость услуги не более 500 рублей.

Российские автодилеры начали регистрировать проданные машины и выдавать номера на них. Такую услугу уже начали предоставлять некоторые дилерские центры в Петербурге и Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Автодилер "Рольф" начал выдачу номеров на прошлой неделе, однако прибыли эта услуга практически не приносит и существует исключительно для удобства клиентов, так как им больше не нужно ехать в ГИБДД.

Старт выдачи номеров подтвердили и в "Автомире". Их коллеги из Favorit Motors тоже начали регистрировать машины на прошлой неделе, но отметили, что "услуга вышла в ноль с трудом". Именно по этой причине многие дилеры не спешат вводить у себя такую услугу, хотя это стало возможно еще 1 января 2020 года.

Дилерские центры получили право дистанционно ставить автомобили на учет и выдавать номера для них с 1 января 2020 года. Для этого им нужно получить статус "специализированной организации" и определить ответственного сотрудника. Покупатель может получить СТС и номера прямо в салоне. За такую услугу могут просить не более 500 рублей.

В апреле производство автомобилей в Петербурге снизилось на 90%.

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