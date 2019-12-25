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В апреле производство автомобилей в Петербурге снизилось на 90%
Сегодня, 17:28
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nastya960

В апреле производство автомобилей в Петербурге снизилось на 90%

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Было выпущено всего чуть более 4 тысяч автомобилей.

В апреле производство автомашин в Петербурге снизилось на 90%. За этот месяц предприятия выпустили всего 4,1 тысячи машин. Это связано с ограничением работы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Петростат.

При этом за январь-апрель автозаводы выпутистили на 26,8% продукции меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь и февраль 2020 года было выпущено 59,7 тысяч легковушек, что на 2% меньше, чем за эти два месяца в 2019 году.

Петербургские автодилеры снова обратились к губернатору за помощью.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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