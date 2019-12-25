В апреле производство автомобилей в Петербурге снизилось на 90%

Было выпущено всего чуть более 4 тысяч автомобилей.

В апреле производство автомашин в Петербурге снизилось на 90%. За этот месяц предприятия выпустили всего 4,1 тысячи машин. Это связано с ограничением работы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Петростат.

При этом за январь-апрель автозаводы выпутистили на 26,8% продукции меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь и февраль 2020 года было выпущено 59,7 тысяч легковушек, что на 2% меньше, чем за эти два месяца в 2019 году.

Петербургские автодилеры снова обратились к губернатору за помощью.

Фото: Piter.TV