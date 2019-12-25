Петербургские автодилеры снова обратились к губернатору за помощью

Авторы письма пожаловались, что не получают государственную поддержку, хотя были вынуждены закрыться из-за коронавируса.

Петербургские автодилеры снова обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой помочь: закрывшиеся из-за коронавируса предприятия не получают государственную поддержку. Об этом сообщила "Фонтанка".

Автодилеры отметили, что оказались не включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, а также в перечень отраслей, сильно пострадавших в период пандемии. Главная загвоздка состоит в том, что автосалоны имеются в списке пострадавших отраслей и имеют отличный от дилерских предприятий код ОКВЭД (определение деятельности компаний). Авторы письма попросили губернатора выдвинуть инициативу о включении кодов дилерских предприятий в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку. Кроме того, дилеры предложили подумать о снятии запретов для автосалонов. Под обращением подписались два десятка городских компаний.

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