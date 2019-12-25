На спад повлияли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Продажи новых легковых автомобилей за апрель упали в РФ на 72%. Об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса.

По их информации, за апрель 2020 года в России продали 38 922 машин, что 72,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

За апрель 2020 продали на 102 089 меньше автомобилей, чем за тот же месяц в 2019.

По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, апрель стал "чёрным" месяцем для отечественного автопрома, так как он нанёс большой удар по ликвидности автодилеров, что в дальнейшем скажется на их устойчивости.

Штерцель рассказал, что снижение произошло после высокого уровня продаж в марте 2020. На спад повлияли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, из-за которых работу приостановили многие дилеры.

Также Штэрцель призвал осваивать "креативные форматы коммуникации", чтобы сохранить бизнес. В Ассоциации считают, что продажи авто в мае вряд ли будут лучше, чем в апреле.

Ранее мы писали, что продажи "АвтоВАЗа" упали в апреле в три раза.