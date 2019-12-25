Продажи новых легковых автомобилей за апрель упали в РФ на 72%. Об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса.
По их информации, за апрель 2020 года в России продали 38 922 машин, что 72,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
За апрель 2020 продали на 102 089 меньше автомобилей, чем за тот же месяц в 2019.
По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, апрель стал "чёрным" месяцем для отечественного автопрома, так как он нанёс большой удар по ликвидности автодилеров, что в дальнейшем скажется на их устойчивости.
Штерцель рассказал, что снижение произошло после высокого уровня продаж в марте 2020. На спад повлияли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, из-за которых работу приостановили многие дилеры.
Также Штэрцель призвал осваивать "креативные форматы коммуникации", чтобы сохранить бизнес. В Ассоциации считают, что продажи авто в мае вряд ли будут лучше, чем в апреле.
Ранее мы писали, что продажи "АвтоВАЗа" упали в апреле в три раза.
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