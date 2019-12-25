Сейчас МВД, ФСБ и ФСО могут получить информацию о геолокации и мобильных услугах абонента только по решению суда.

Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Сейчас МВД, ФСБ и ФСО могут получить информацию о геолокации и мобильных услугах абонента только по решению суда. В министерстве отмечают, что новый законопроект направлен на помощь в поиске пропавших людей — так как в этих случаях счёт идёт на часы.

В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. цитата из сообщения Минцифры

Ранее онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах.

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