СМИ: сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с трудностями при получении QR-кодов

Не все поликлиники ведомств подключены к ЕМИАС.

Сотрудники некоторых подразделений Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны не могут получить QR-коды для посещения заведений общепита Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным СМИ, это связано с тем, что не все медицинские учреждения перечисленных ведомств подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Именно в ней содержатся данные о вакцинации от коронавируса, исходя из которых выдаются QR-коды.

Сообщается, что на данный момент несколько сотрудников ФСО и ФСБ уже обратились в депздрав российской столицы, а также в обычные поликлиники по месту жительства. По информации РБК, создан штаб, который решает вопросы с созданием единой базы привившихся сотрудников.

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита Москвы имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Кроме того, в столице РФ вступил в силу временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны, которые не желают пройти вакцинацию от COVID-19, следует искать работу в другой сфере.

Фото: Piter.tv