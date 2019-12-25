Сергей Собянин подписал документы о мерах поддержки бизнеса.

Москва утвердила антикризисные меры для ресторанов и кафе. По данным телеканала "360", мэр города Сергей Собянин подписал документы, в которых обозначается поддержка для заведений общественного питания. Бизнесменам дадут отсрочку для уплаты арены, а также предоставят льготное кредитование до конца текущего года. Также в регионе предусмотрено выделение субсидий для малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что ранее глава российской столицы призвал население Москвы не откладывать вакцинацию от коронавируса, а также беречь свое здоровье и своих близких. В столице перестали пускать граждан в рестораны и кафе без антител к ковиду, отрицательного ПЦР-теста или прививки. Также в регионе началась вакцинация трудовых мигрантов. Однако получить препарат для профилактики коронавируса иностранцы смогут только за деньги. Процедура обойдется в 1300 рублей за один укол "Спутником Лайт". Услугу должен оплачивать работодатель.

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Фото: Piter.tv