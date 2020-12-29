Предполагается, что в будущем главой службы станет 56-летний руководитель службы безопасности президента.

Стало известно о смене директора ФСО. О перестановках в российских спецслужбах рассказывает "Российская газета" со ссылкой на собственные источники.

Журналистам стало известно, что директор федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев в скором времени перейдёт на работу в ФСБ. Источники утверждают, что Кочнев уже написал заявление об увольнении. Временно исполняющим обязанности директором ФСО станет первый замдиректора ведомтсва Олег Климентьев.

Предполагается, что в будущем главой службы станет 56-летний руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

Ранее в Петербурге украли тонну секретного кабеля ФСО.

Фото: pixabay.com