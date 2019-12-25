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В Петербурге украли тонну секретного кабеля ФСО
Сегодня, 13:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге украли тонну секретного кабеля ФСО

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Стоимость добычи воров составила около 400 тысяч рублей.

В Северной столице неизвестные украли у Федеральной службы охраны секретный кабель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел недалеко от корпуса Политехнического университета Петра Великого украли. Воришки похитили 200 метров кабеля, который находился в коммуникационном коллекторе у лабораторного здания университета на Полюстровском проспекте. Известно, что кабель уложили в Lada Largus и увезли в неизвестном направлении.

Ущерб оценивается в 400 тысяч. 

Ранее мы сообщали о том, что утром в Полтавском проезде дымился "Хайп". Значительного урона маленький пожар, причина которого не уточняется, не нанес.

Фото: pixabay

Теги: воры, политехнический университет, украли кабель, фсо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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