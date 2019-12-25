Утром в Полтавском проезде дымился "Хайп"

Огонь охватил вентиляцию, но не нанес большого урона.

Около 10 часов утра в среду, 16 декабря, в Полтавском проезде задымился ресторан "Хайп" в доме №2. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Известно, что причиной задымления стало горение в вентиляции, огонь охватил всего один квадратный метр площади и спустя время погас сам. Спасатели только разобрали вентиляционный короб для проверки. Значительного урона маленький пожар, причина которого не уточняется, не нанес: посетителей в заведении в это время не было, пострадавших среди сотрудников не оказалось.

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