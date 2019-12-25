Жители Мурино остались без тепла из-за аварии в котельной

Управляющая Компания "КоммуналСервис" заявила, что в котельной нет электропитания.

В минувший вторник, 15 декабря, в Мурино жители нескольких домов остались без отопления и горячего водоснабжения. Об этом Piter.TV сообщают читатели.

Тепло из домов ушло в 8 вечера. Как оказалось, в местной котельной произошла авария. Управляющая Компания "КоммуналСервис" заявила, что в котельной нет электропитания. Более того, из-за отключения питания в домах участились случаи протечки полотенцесушителей.

Количество заявок о протечке полотенцесушителей зашкаливает. Протечки связаны с аварией в котельной! Все наши работники на месте и делают всё, что могут Управляющая Компания "КоммуналСервис".

По состоянию на 8 утра тепло в дома по Охтинской аллее так и не вернулось.

Уже утро, а отопления и горячей воды нет. На улице снег лежит, а мы всю ночь без тепла! жители дома.

Местные жители отмечают, что в аварийную службу невозможно дозвониться.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается циклон "Шанталь". Его центр в середине дня окажется на территории Финляндии.

Фото: Piter.TV