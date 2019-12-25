На Петербург надвигается циклон "Шанталь"

Он принесет с собой мокрый снег и дожди.

В среду, 16 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться приближающимся с северо-запада циклоном, названным немецкими синоптиками "Шанталь". Его центр в середине дня окажется на территории Финляндии. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам Леуса, сегодня ожидается облачная погода. Пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а вечером – в дожди. Высока вероятность образования гололедных явлений.

Температура воздуха составит 0…+2 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался сезон ледокольной проводки судов.

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